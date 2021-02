Australian Open 2021, Nadal: “Sono triste, significava molto per me. Complimenti a Tsitsipas” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafael Nadal ha perso nei quarti di finale degli Australian Open, rimontato da Tsitsipas che dopo oltre quattro ore si è imposto con il punteggio di 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5. “Come mi sento? Dispiaciuto, è ovvio. Sono stato eliminato nei quarti di finale in un torneo che significa molto per me, uno dei miei preferiti. Mi sento triste” ha detto lo spagnolo. Non mancano i Complimenti al suo avversario: “Bravo lui, però: Stefanos ha giocato un ottimo match e probabilmente ha fatto meglio nei momenti importanti. Come sempre ho provato a dare il meglio di me in ogni frangente, con il giusto atteggiamento mentale. Non mi Sono mai lamentato, nemmeno nei momenti più difficili. Questo è un aspetto positivo. Sono rimasto motivato e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rafaelha perso nei quarti di finale degli, rimontato dache dopo oltre quattro ore si è imposto con il punteggio di 3-6 2-6 7-6 6-4 7-5. “Come mi sento? Dispiaciuto, è ovvio.stato eliminato nei quarti di finale in un torneo che significaper me, uno dei miei preferiti. Mi sento” ha detto lo spagnolo. Non mancano ial suo avversario: “Bravo lui, però: Stefanos ha giocato un ottimo match e probabilmente ha fatto meglio nei momenti importanti. Come sempre ho provato a dare il meglio di me in ogni frangente, con il giusto atteggiamento mentale. Non mimai lamentato, nemmeno nei momenti più difficili. Questo è un aspetto positivo.rimasto motivato e ...

