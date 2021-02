Aumentano le giornate di fermo pesca a strascico. La Regione: 'Rivedere la decisione' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aumentano i giorni di stop per la pesca a strascico e il comparto ittico emiliano - romagnolo rischia ingenti perdite. La nuova disposizione - approvata dalla Direzione pesca del Ministero delle ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 17 febbraio 2021)i giorni di stop per lae il comparto ittico emiliano - romagnolo rischia ingenti perdite. La nuova disposizione - approvata dalla Direzionedel Ministero delle ...

PaoloX68 : RT @RegioneER: PESCA a strascico, la Regione dice NO all'aumento delle giornate di FERMO: 'Professione a rischio estinzione' L'assessore @A… - RegioneER : PESCA a strascico, la Regione dice NO all'aumento delle giornate di FERMO: 'Professione a rischio estinzione' L'ass… - MasterblogBo : Pesca a strascico, la Regione dice no all'aumento delle giornate di fermo: 'Professione a rischio estinzione' L'ass… - Ravenna24ore : Aumentano le giornate di fermo pesca a strascico - news_forlicesen : Pesca, aumentano le giornate di fermo pesca a strascico. La Regione: 'Rivedere la decisione' -