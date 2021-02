250 tonnellate di rifiuti speciali sequestrati dalla GdF | 5 indagati

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ancona - Prosegue, senza sosta, l’attività di controllo economico del territorio espletatocomponente aeronavale della Guardia di Finanza in stretta collaborazione con la componente terrestre del Corpo. Lo sviluppo del filone di indagini coordinate dalle Procure della Repubblica di Ancona e de L’Aquila, ha consentito ai militari del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara di accertare l’illecita attività di gestione e stoccaggio incontrollato didi origine industriale all’interno di un’area in uso ad una azienda insistente nella zona industriale di Civitanova Marche (MC). La puntuale ricostruzione delle movimentazioni deisul territorio nazionale e dei flussi di natura economica, operata dai militari della Sezione Aerea di Pescara ha determinato l’individuazione di 152 imballaggi – tipo ...

LuciaMosca1 : (Civitanova, sequestrate oltre 250 tonnellate di rifiuti speciali: 5 indagati) Segui su: La Notizia -… - EcoAltoMolise : Rifiuti speciali: 250 tonnellate sotto sequestro, cinque indagati - gugolo71 : RT @RSInews: Sempre più plastica da riciclare Lo scorso anno nella Svizzera italiana ne sono state raccolte 250 tonnellate ed ora il “Samme… - RSInews : Sempre più plastica da riciclare Lo scorso anno nella Svizzera italiana ne sono state raccolte 250 tonnellate ed or… - CGzibordi : Ci sono ora su Tesla 190 mld di $ di Call, ma 250 mld di Put. Ognuna corrisponde a 100 azioni X 810$ X delta. Il v… -

Ultime Notizie dalla rete : 250 tonnellate

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

Prosegue, senza sosta, l'attività di controllo economico del territorio espletato dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza in stretta collaborazione con la componente terrestre del Corpo. ...Civitanova Marche. Prosegue, senza sosta, l'attività di controllo economico del territorio espletato dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza in stretta collaborazione con la componente ...Cronaca nazionale Ancona - 17/02/2021 10:40 - Prosegue, senza sosta, l’attività di controllo economico del territorio espletato dalla componente aeronavale della Guardia di Finanza in ...(ANSA) - ROMA, 17 FEB - L'Italia scende al terzo posto nella classifica della produzione mondiale di olio extravergine d'oliva, superata dalla Grecia che dovrebbe chiudere la campagna 2020/2021 intorn ...