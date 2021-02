“Va squalificata!” GF Vip | Samantha De Grenet ne combina un’altra delle sue ma stavolta è bufera vera Tutti hanno sentito

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 16 febbraio 2021) Da sempre il Grande Fratello Vip è al centropolemiche per battute fuori posto, battutacce o peggio. Ne sanno qualcosa i numerosi concorrenti che in questa e in altre edizionipagato una parola o due di troppo con la squalifica, accompagnata, naturalmente, da una bella ‘ramanzina’. Per non parlare di quanto avvenuto con la giornalista e opinionista Alda D’Eusanio finita nell’occhio del ciclone per diverse espressioni e frasi ritenute non adeguate. Tralasciando quanto poi sottolineato dallo psichiatra Alessandro Meluzzi, che ha chiesto per Alda comprensione e “Perciò, va capita, protetta e forse curata”,a ‘rischiare grosso’ èDe. La showgirl, mentre stava parlando con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, è scivolata sulla classica buccia di banana facendo ...