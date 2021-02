Scuola | presidi | “Obiettivo tornare in classe al 100% ma ora molto difficile”

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’inal, ma il problema è se oggi sia possibile, dal momento che la variante inglese rischia di far impennare nuovamente i contagi. Lo ha affermato il presidente dell’Associazione nazionale, Antonello Giannelli, a Sky Tg24, aggiungendo “le varianti si stanno diffondendo nella popolazione, credo si tratti di 1 caso su 5, e quindi bisogna stare attenti, soprattutto nelle aule dove ci sono ragazzi e docenti, ci vuole una rinnovata attenzione che deve essere monitorata”. “L’anno prossimo – ha assicurato – dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in, anche per questo abbiamo chiesto una accelerazione della campagna vaccinale per la”. Giannelli ha parlato anche della didattica a distanza, affermando ...

una particolare sensibilità verso le esigenze degli alunni della scuola, oltre che verso il territorio e le sue problematiche. La venuta della preside Pagano, ben supportata da un'ottima dirigente ...Picchiato a scuola da due compagni più grandi, mentre un terzo gli stringeva le mani attorno al collo. A raccontare quello che definiscono come "un vero e proprio episodio di bullismo" sono i genitori ...