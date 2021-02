Sanremo 2021: chi è Fasma? Vita e carriera del rapper autore della canzone “Lady D.” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’inizio della settantunesima edizione di Sanremo è sempre più vicino. Nelle scorse settimane si è parlato e discusso molto del festival, soprattutto dopo la decisione di non avere pubblico in sala a causa dell’emergenza sanitaria. Nonostante tutto, però, le decisioni sono state prese e Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, ha annunciato anche i Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston. Tra loro figura anche il giovanissimo rapper romano Fasma, autore di Lady D., che aveva già gareggiato nella competizione giovani l’anno scorso. Chi è il rapper Fasma? Fasma, nome d’arte di Tiberio Fazioli, è nato a Roma nel 1996. Inizia a scrivere musica da giovanissimo per sfogare la rabbia di una gioventù difficile. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’iniziosettantunesima edizione diè sempre più vicino. Nelle scorse settimane si è parlato e discusso molto del festival, soprattutto dopo la decisione di non avere pubblico in sala a causa dell’emergenza sanitaria. Nonostante tutto, però, le decisioni sono state prese e Amadeus, direttore artistico e conduttore del festival, ha annunciato anche i Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston. Tra loro figura anche il giovanissimoromanodiD., che aveva già gareggiato nella competizione giovani l’anno scorso. Chi è il, nome d’arte di Tiberio Fazioli, è nato a Roma nel 1996. Inizia a scrivere musica da giovanissimo per sfogare la rabbia di una gioventù difficile. ...

