Roma, chiesto il processo per 50 detenuti per i disordini e le violenze nel carcere di Rebibbia (Di martedì 16 febbraio 2021) Un intero piano del carcere devastato. Incendi, vetrate spaccate, bidoni della spazzatura dati alle fiamme e anche un tentativo di sfondare un cancello con un ariete. Una rivolta in piena regola, avvenuta fra il 7 e il 9 marzo. Oggi la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per una cinquantina di detenuti del carcere di Rebibbia per i disordini avvenuti all'interno del penitenziario il 9 marzo del 2020 a seguito delle misure disposte per contenere la diffusione del Covid. I pm Eugenio Albamonte e Francesco Cascini contestano, a vario titolo, danneggiamento, sequestro di persona, rapina e devastazione. Per questa vicenda, il 24 novembre scorso, erano state emesse nove misure cautelari in carcere nei confronti di alcuni detenuti

