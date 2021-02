Porto-Juventus | Chiellini | “Ko contro il Napoli non ci scalfisce Rinnovo? Tocco ferro”

Leggi su mediagol

(Di martedì 16 febbraio 2021) E' tutto pronto per. Lafa visita alnell'andata degli ottavi di Champions League. Tre vittorie ed un pareggio, il bilancio degli ultimi confronti tra le due compagini, che nella giornata di domani si affronteranno all’Estadio do Dragão di O. Un match da non fallire per i bianconeri, decisi a rimanere in corsa dopo l'eliminazione dalla competizioneil Lione avvenuta l'anno scorso. Lo sa bene Giorgioche, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'importanza del match di domani."Arriviamo da un periodo positivo, la partita di sabato non ci. Siamo in lotta per tutti gli obiettivi e ora inizia un altro grande obiettivo. Ci arriviamo con entusiasmo, pur consapevoli degli ostacoli. Siamo ...