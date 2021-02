Polemiche per assembramenti ai Musei Vaticani. "Un carnaio umano, un girone infernale" (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attesa riapertura dei Musei Vaticani ha portato a una concentrazione di visitatori e caos: a denunciarlo sui social e su TripAdvisor sono le guide autorizzate e chi sabato pomeriggio, alla vigilia di San Valentino, ha deciso di ammirare le bellezze custodite nel museo romano. “Quello che ho visto mi ha fatto profondamente vergognare” scrive su Facebook Vincenzo Spina, una delle tante guide che sui social si sono sfogate per gli assembramenti “Un carnaio umano, in totale contrapposizione con le più basilari normative mondiali (non italiane o europee, ma universali) in materia di contrapposizione al Covid-19?. Secondo il racconto di Spina, documentato con foto, non c’era distanziamento, né organizzazione: “Mi sono vergognato. Profondamente vergognato. Vergognato di aver evidenziato il certo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 febbraio 2021) L’attesa riapertura deiha portato a una concentrazione di visitatori e caos: a denunciarlo sui social e su TripAdvisor sono le guide autorizzate e chi sabato pomeriggio, alla vigilia di San Valentino, ha deciso di ammirare le bellezze custodite nel museo romano. “Quello che ho visto mi ha fatto profondamente vergognare” scrive su Facebook Vincenzo Spina, una delle tante guide che sui social si sono sfogate per gli“Un, in totale contrapposizione con le più basilari normative mondiali (non italiane o europee, ma universali) in materia di contrapposizione al Covid-19?. Secondo il racconto di Spina, documentato con foto, non c’era distanziamento, né organizzazione: “Mi sono vergognato. Profondamente vergognato. Vergognato di aver evidenziato il certo ...

