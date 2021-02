"Per regolarsi: ecco chi ha scelto Draghi". Capo di gabinetti, incubo-Pd: la Maglie picchia durissimo (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 febbraio, la nomina del Capo di gabinetto di Mario Draghi, insomma il plenipotenziario del premier, l'uomo-chiave del suo esecutivo, il personaggio di massima fiducia, uno che nelle gerarchie sta ai massimi livelli. Trattasi di Antonio Funiciello. E chi è, costui? È una persona di altissimo profilo e molto vicina al Pd, soprattutto a quello targato Paolo Gentiloni. Insomma, una nomina piuttosto partigiana, quella dell'ex governatore della Bce, una scelta che sposta il baricentro del governo - atteso mercoledì in Parlamento per il primo voto di fiducia - un poco più a sinistra. Decisamente più a sinistra, verso il Pd. E contro la nomina, ecco piovere il commento, sornione e malizioso, di Maria Giovanna Maglie, attenta osservatrice e tutt'altro che pregiudizialmente critica nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 febbraio, la nomina deldi gabinetto di Mario, insomma il plenipotenziario del premier, l'uomo-chiave del suo esecutivo, il personaggio di massima fiducia, uno che nelle gerarchie sta ai massimi livelli. Trattasi di Antonio Funiciello. E chi è, costui? È una persona di altissimo profilo e molto vicina al Pd, soprattutto a quello targato Paolo Gentiloni. Insomma, una nomina piuttosto partigiana, quella dell'ex governatore della Bce, una scelta che sposta il baricentro del governo - atteso mercoledì in Parlamento per il primo voto di fiducia - un poco più a sinistra. Decisamente più a sinistra, verso il Pd. E contro la nomina,piovere il commento, sornione e malizioso, di Maria Giovanna, attenta osservatrice e tutt'altro che pregiudizialmente critica nei ...

