Parte il tour Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle (Di martedì 16 febbraio 2021) di Marco Piazza, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Comune di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau Mancano pochi giorni all'inizio del tour digitale Out in the Street, alla scoperta delle città a 5 Stelle. Segnatevi questa data: 19 febbraio ore 19. Saremo in diretta web sulla pagina Facebook dell'Associazione Rousseau. Mettetevi il vostro vestito migliore perché incontreremo chi lavora per il bene altrui. Lavorano duro, ma quella sera saranno solo per noi. Faticano 7 giorni alla settimana contro burocrazia, interessi e mille problemi. Si guadagnano il rispetto dei cittadini. Tenete a mente e non dimenticate il venerdì perchè c'è Out in the Street, il programma dedicato ai nostri guerrieri.

