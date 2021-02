NBA, Lakers: Anthony Davis si ferma. Tornerà nel mese di marzo (Di martedì 16 febbraio 2021) Da una parte un nuovo stop, dall’altra il sospiro di sollievo per qualcosa che lo costringerà a fermarsi ma non per troppo tempo. E’ un’infortunio delicato quello che con cui deve convivere Anthony Davis, l’ala grande/centro dei Los Angeles Lakers (campioni in carica NBA), alle prese con un fastidio di non poco conto al tendine d’Achille. Quando Tornerà in campo Anthony Davis coi Lakers? Scampato il pericolo della rottura tendinea, il nativo di Chicago dovrà monitorare le reazione del suo corpo stando a riposo nelle prossime settimane e provando a ipotizzare insieme allo staff medico dei gialloviola un rientro in campo nel mese di marzo. Queste le sue dichiarazioni, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport: “Mi ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Da una parte un nuovo stop, dall’altra il sospiro di sollievo per qualcosa che lo costringerà arsi ma non per troppo tempo. E’ un’infortunio delicato quello che con cui deve convivere, l’ala grande/centro dei Los Angeles(campioni in carica NBA), alle prese con un fastidio di non poco conto al tendine d’Achille. Quandoin campocoi? Scampato il pericolo della rottura tendinea, il nativo di Chicago dovrà monitorare le reazione del suo corpo stando a riposo nelle prossime settimane e provando a ipotizzare insieme allo staff medico dei gialloviola un rientro in campo neldi. Queste le sue dichiarazioni, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport: “Mi ...

