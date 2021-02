“Ma che fate?”. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ‘beccati’ sul fatto, gli autori del GF Vip costretti a fermarli (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri sera è stata trasmessa la quarantesima puntata della quinta edizione del GF Vip. Soltanto due settimane ci separano alla finale del 1° marzo le ultime dinami sono diventate sempre più sorprendenti. Proprio ieri sera sera è stato proclamato il terzo finalista, che si è andato ad aggiungere a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Anche se poco prima della puntata in onda su Canale 5, è accaduto qualcosa mai successo prima… Stefania Orlando e Tommaso Zorzi sono stati ‘sgridati’ dalla produzione del GF Vip. Ecco che cosa è successo ai due amatissimi vipponi. Prima della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5, Zorzi e la Stefy hanno ricevuto un richiamo dalla produzione del reality, mentre entrambi si trovavano nella stanza blu in attesa della diretta. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Ieri sera è stata trasmessa la quarantesima puntata della quinta edizione del GF Vip. Soltanto due settimane ci separano alla finale del 1° marzo le ultime dinami sono diventate sempre più sorprendenti. Proprio ieri sera sera è stato proclamato il terzo finalista, che si è andato ad aggiungere a Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. Anche se poco prima della puntata in onda su Canale 5, è accaduto qualcosa mai successo prima…sono stati ‘sgridati’ dalla produzione del GF Vip. Ecco che cosa è successo ai due amatissimi vipponi. Prima della puntata andata in onda ieri sera su Canale 5,e la Stefy hanno ricevuto un richiamo dalla produzione del reality, mentre entrambi si trovavano nella stanza blu in attesa della diretta. (Continua dopo le ...

