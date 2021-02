Le varianti del Covid-19 preoccupano l’Europa, l’Ecdc: “Rischio di diffusione virus torna alto” (Di martedì 16 febbraio 2021) . Secondo l’Ecdc, cioè il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è allarme variante inglese nei 27 stati membri, con un Rischio associato a un’ulteriore diffusione del contagio “attualmente valutato come alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili”. La circolazione delle varianti del Covid-19, ed in particolare di quella inglese, sta preoccupando non poco l’Europa. Al punto che per l’Ecdc, cioè il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, il Rischio associato a un’ulteriore diffusione nei 27 stati membri, Italia inclusa, è “attualmente valutato come alto per la popolazione complessiva e molto ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 febbraio 2021) . Secondo, cioè il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, è allarme variante inglese nei 27 stati membri, con unassociato a un’ulterioredel contagio “attualmente valutato comeper la popolazione complessiva e moltoper gli individui vulnerabili”. La circolazione delledel-19, ed in particolare di quella inglese, sta preoccupando non poco. Al punto che per, cioè il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ilassociato a un’ulteriorenei 27 stati membri, Italia inclusa, è “attualmente valutato comeper la popolazione complessiva e molto ...

