La lista dei ministri non entusiasma ma cosa vi aspettavate da un governo d’emergenza?

di Riccardo Mastrorillo Finalmente abbiamo un governo. Dalle dimissioni di Giuseppe Conte al giuramento del governo Draghi sono passati ben 20 giorni, pochi se confrontati con la media delle crisi nella storia d'Italia, tanti in considerazione della gravità del momento. Otto giorni sono stati dedicati ad esperire il tentativo di costituire un Conte ter, poi mercoledì 3 febbraio, Mattarella ha conferito l'incarico a Mario Draghi, il quale, ha voluto svolgere due serie di consultazioni prima di sciogliere la riserva, impiegando una decina di giorni per formare il suo governo. Certo si doveva fare presto come, giustamente, aveva indicato Mattarella all'inizio della crisi, e visto il largo consenso che quasi subito è stato annunciato per il governo Draghi, forse si poteva fare prima, ma meglio bene che presto, sperando che ...

