Il M5S e il fantasma Rousseau. Un possibile scisma che fa tremare il governo Draghi (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Il fantasma Rousseau e il probabile scisma a Cinque Stelle fanno tremare il governo Draghi, o almeno la sua tenuta. Perché se la fiducia al nuovo esecutivo appare scontata, la durata fino al 2023 lo è molto meno. D’altronde il M5S è la principale forza parlamentare in termini numerici e una sua spaccatura potrebbe generare un terremoto politico. Ne sono consapevoli anche iscritti ed esponenti del movimento, quelli che di sostenere l’ex presidente della Bce proprio non ne vogliono sapere. Rigettano con forza l’idea di un matrimonio, seppur a termine, con l’odiato premier banchiere. E sanno che evitarlo potrebbe far saltare il banco. Rousseau, ancora tu Di qui l’appello “al Capo Politico pro tempore o in sua vece al Garante” per chiedere un nuovo voto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb – Ile il probabilea Cinque Stelle fannoil, o almeno la sua tenuta. Perché se la fiducia al nuovo esecutivo appare scontata, la durata fino al 2023 lo è molto meno. D’altronde il M5S è la principale forza parlamentare in termini numerici e una sua spaccatura potrebbe generare un terremoto politico. Ne sono consapevoli anche iscritti ed esponenti del movimento, quelli che di sostenere l’ex presidente della Bce proprio non ne vogliono sapere. Rigettano con forza l’idea di un matrimonio, seppur a termine, con l’odiato premier banchiere. E sanno che evitarlo potrebbe far saltare il banco., ancora tu Di qui l’appello “al Capo Politico pro tempore o in sua vece al Garante” per chiedere un nuovo voto ...

IlPrimatoN : Nuovo voto su Rousseau, parlamentari 'dissidenti', malumori della base. Una spaccatura che mette in discussione la… - uselessfancyboi : Il sogno: il M5S che si scinde ancora, perdendo gli ultimi pezzi sovranisti/antisistema/fasci Restano solo gli ambi… - StercorarioP : @PieraBelfanti @pdnetwork Ormai #renzibuffone dal basso del suo 2% passa il tempo a denigrare gli altri... Prima il… - MarceVann : RT @capitone71: @higuaid @depmyfav7 Perché tu credi che dopo questa presa per i fondelli del super ministero fantasma il M5S abbia ancora i… - capitone71 : @higuaid @depmyfav7 Perché tu credi che dopo questa presa per i fondelli del super ministero fantasma il M5S abbia… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S fantasma In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Febbraio: Conte lascia a Draghi e prepara il ritorno. Nuovo governo

... "A Napolitano inviai anche un fax" di Antonio Massari Genova Aiuti a 50 ditte "fantasma" Morandi, ... Corsa a ostacoli: il Pd è ostile, veto del M5S Antonio Bassolino si candida a sindaco di Napoli, ...

Se il destino dei 5stelle si decide a Mezzogiorno

...si riconoscono più in un M5S geneticamente modificato come una pannocchia della Monsanto, se ne andranno. o ha già annunciato Alessandro Di Battista, facendo aleggiare ancora una volta il fantasma ...

M5s: nel Movimento aleggia il fantasma della scissione Agenzia ANSA "Una città di opere-fantasma"

I tre partiti di opposizione Pd, Italia Viva e Cinque Stelle stilano un intervento congiunto per richiedere la convocazione di un consiglio comunale in presenza, "al fine – scrivono – di promuovere e ...

Se il destino dei 5stelle si decide a Mezzogiorno

Molti, che non si riconoscono più in un M5S geneticamente modificato come una pannocchia della Monsanto, se ne andranno ...

... "A Napolitano inviai anche un fax" di Antonio Massari Genova Aiuti a 50 ditte "" Morandi, ... Corsa a ostacoli: il Pd è ostile, veto delAntonio Bassolino si candida a sindaco di Napoli, ......si riconoscono più in ungeneticamente modificato come una pannocchia della Monsanto, se ne andranno. o ha già annunciato Alessandro Di Battista, facendo aleggiare ancora una volta il...I tre partiti di opposizione Pd, Italia Viva e Cinque Stelle stilano un intervento congiunto per richiedere la convocazione di un consiglio comunale in presenza, "al fine – scrivono – di promuovere e ...Molti, che non si riconoscono più in un M5S geneticamente modificato come una pannocchia della Monsanto, se ne andranno ...