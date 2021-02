I geologi insorgono | ' Giù le mani dall' Uomo di Altamura È lì da 150mila anni'

(Di martedì 16 febbraio 2021) BARI - No alla rimozione, anche solo parziale, dello scheletro dell'dia Grotta di Lamalunga. Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari Aldo Moro,...

BARI - No alla rimozione, anche solo parziale, dello scheletro dell'Uomo di Altamura dalla Grotta di Lamalunga. Il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell'Università di Bari Aldo Moro,...