Highlights e gol Barcellona-Psg 1-4 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di-Psg 1-4, andata degli ottavi di finale di. Al Camp Nou incredibile poker servito dai parigini contro i blaugrana in grandissima difficoltà. Messi apre le marcature, poi si scatena Mbappé con la tripletta e Kean per un risultato che di fatto ha già deciso il passaggio del turno o quasi. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.