Governo: Parrini, ‘Pd costruisca alleanza con agenda Draghi’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Domani Mario Draghi chiederà la fiducia al Senato sulla base di un’agenda programmatica che, tutto lo fa pensare, avrà una forte connotazione europeista e progressista, dalla crescita al lavoro, dalla conoscenza alle infrastrutture. La principale alleanza organica che il Pd deve costruire è proprio con i contenuti di quell’agenda e con i pezzi di società che da tali proposte possono sentirsi rappresentati, difesi e sostenuti”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, presidente della Commissione Affari costituzionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Domani Mario Draghi chiederà la fiducia al Senato sulla base di un’programmatica che, tutto lo fa pensare, avrà una forte connotazione europeista e progressista, dalla crescita al lavoro, dalla conoscenza alle infrastrutture. La principaleorganica che il Pd deve costruire è proprio con i contenuti di quell’e con i pezzi di società che da tali proposte possono sentirsi rappresentati, difesi e sostenuti”. Lo dice il senatore del Pd Dario, presidente della Commissione Affari costituzionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

