Fine Foods continua il piano di buy back

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprieha acquistato, nel periodo 8 febbraio – 12 febbraio 2021, complessive n. 7.609 azioni proprie (pari allo 0,0323% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 10,7427 euro per un controvalore complessivo pari a 81.741 euro. A seguito degli acquisti sopra indicati, alla data del 12 febbraio 2021 la società detiene n. 855.536 azioni proprie, pari al 3,6296% del capitale sociale.

