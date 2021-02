Fiducia nei confronti di Cartabia | Magi e Costa congelano gli emendamenti sulla prescrizione

(Di martedì 16 febbraio 2021) “Con il collegaabbiamo deciso come Più Europa - Azione di “congelare” i nostricome segno di apertura eneidella neo ministra Martache non ha ancora avuto modo di comunicare le sue linee programmatiche”. Lo scrive in un post su Facebook il deputato Riccardo. “Governo e maggioranza dovranno trovare però una soluzione strutturale, e rapidamente, per garantire la ragionevole durata del processo e il rispetto dei diritti dei cittadini. Abbiamo voltato pagina e vogliamo fare nostro un approccio costruttivo, certi che la Guardasigilli tracci una linea di netta discontinuità, nel metodo e nel merito, rispetto al suo predecessore”. Francesco Paolo Sisto di Forza Italia ha invece fatto ...

