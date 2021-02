Elisabetta Canalis, vaccino negli USA. Fan in rivolta: “Privilegiata!” (Di martedì 16 febbraio 2021) Elisabetta Canalis ha fatto il vaccino anti-Covid negli Stati Uniti. La modella ha pubblicato una foto mentre le veniva somministrata la dose: il contributo ha scatenato le polemiche tra i follower. Le ragioni del dissenso. La campagna vaccinale in Europa sta dando i primi riscontri, ma anche altrove il vaccino anti-Covid sta cominciando a essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 16 febbraio 2021)ha fatto ilanti-CovidStati Uniti. La modella ha pubblicato una foto mentre le veniva somministrata la dose: il contributo ha scatenato le polemiche tra i follower. Le ragioni del dissenso. La campagna vaccinale in Europa sta dando i primi riscontri, ma anche altrove ilanti-Covid sta cominciando a essere L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

occhio_notizie : 'Come hai fatto? A chi ti sei rivolta?'. Bufera sui #social per Elisabetta #canalis?? - la_borra : Pollo alla piastra di Elisabetta Canalis walked so Tartine uva e robiola del calendario del Natura sì could run - hotoltoinumeri : @Zelda67477203 @grande_flagello Quella di Elisabetta Canalis va bene? - GossipItalia3 : Elisabetta Canalis non sta più nella pelle: “Potrò riabbracciare mia madre” #gossipitalianews - occhio_notizie : Elisabetta Canalis e il vaccino anti Covid: 'Come hai fatto? A chi ti sei rivolta?'. Bufera sui social!!!… -