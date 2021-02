Con Draghi, Salvini deve tacere: il vergognoso titolo di "Repubblica", mai così in basso? | Guarda (Di martedì 16 febbraio 2021) I compagni di Repubblica hanno già individuato il problema: la Lega. Già, Matteo Salvini è un estraneo, almeno secondo loro. Ma che ci fa al governo? Ma come si permette? E soprattutto - ci facciamo interpreti del pensiero del quotidiano diretto da Maurizio Molinari - come si permettono i leghisti di eccepire al verbo di Super Mario? Tutto nasce per le rimostranze del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha "osato" dire che no, così non va, non si può mica costringere a chiudere gli impianti sciistici a poche ore dalla riapertura. E soprattutto farlo per l'ennesima volta. Le polemiche di Garavaglia erano ovviamente rivolte a quanto accaduto domenica sera, a ridosso della riapertura degli impianti, poi "evitata". Polemiche logiche, giuste. Anzi, sacrosante. Il leghista ha poi aggiunto che i ristori devono arrivare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) I compagni dihanno già individuato il problema: la Lega. Già, Matteoè un estraneo, almeno secondo loro. Ma che ci fa al governo? Ma come si permette? E soprattutto - ci facciamo interpreti del pensiero del quotidiano diretto da Maurizio Molinari - come si permettono i leghisti di eccepire al verbo di Super Mario? Tutto nasce per le rimostranze del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che ha "osato" dire che no,non va, non si può mica costringere a chiudere gli impianti sciistici a poche ore dalla riapertura. E soprattutto farlo per l'ennesima volta. Le polemiche di Garavaglia erano ovviamente rivolte a quanto accaduto domenica sera, a ridosso della riapertura degli impianti, poi "evitata". Polemiche logiche, giuste. Anzi, sacrosante. Il leghista ha poi aggiunto che i ristori devono arrivare, ...

matteosalvinimi : Qui Roma. I ministri della Lega sono già all’opera con governatori, sindaci, associazioni: il tema è accelerare sul… - VittorioSgarbi : Per dare il segno della discontinuità Draghi deve rinnovare il Comitato tecnico scientifico e cacciare, con Speranz… - borghi_claudio : @RichardMardukas @PasaSaviano @alessia_smile6 @matteosalvinimi @AlbertoBagnai @LegaSalvini Dubito fortemente che Sp… - Gilgamesh__Fate : @cl_audiab @borghi_claudio @gommothcecco Stare in maggioranza con Speranza significa che al prossimo consiglio dei… - lucianoghelfi : #Salvini: #Speranza ha vissuto un anno sotto pressione, non lo invidio, cercheremo di sostenerlo al massimo. La sc… -