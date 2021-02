Coltivava marijuana | arrestato l' ex calciatore Sartor

Leggi su agi

(Di martedì 16 febbraio 2021) AGI -per droga l'exLuigi. Il 46enne ex difensore di Juventus, Inter, Parma e Roma è stato sorpreso all'interno di un casolare abbandonato nel comune montano di Terenzio, nel Parmense, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 105 piante di. Le accuseè statoin flagranza di reato con l'accusa di produzione illecita di sostanze stupefacenti, insieme a un amico coetaneo. Dopo la convalida il gip ha disposto i domiciliari per l'ex giocatore e l'obbligo di firma per il presunto complice. A insospettire gli investigatori erano state le brevi frequentazioni osservate nei pressi del casolare che si trova nella frazione di Lesignano Palmia in una zona di montagna accessibile solo tramite sentieri impervi. Alcuni locali della struttura, ...