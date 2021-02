Choc a Roma, gli puntano contro una pistola e lo rapinano mentre svolge le consegne: corriere derubato in pieno pomeriggio (Di martedì 16 febbraio 2021) Nel pomeriggio di ieri, 15 Febbraio, un uomo di 35 anni è stato rapinato in strada mentre svolgeva il suo lavoro durante delle consegne in zona Romanina. La rapina e la denuncia Rapinato in strada mentre svolgeva il suo lavoro. E’ questa la storia di un 35enne, il quale mentre effettuava delle consegne, è stato avvicinato da due malviventi a bordo di uno scooter Honda sh. Seguito dai due rapinatori, questi ultimi puntandogli contro una pistola, hanno intimato la vittima di consegnargli tutto ciò che possedeva, in largo Andrea Berardi. La vittima, scossa e impaurita, non ci ha pensato due volte a consegnare 700 euro. I due sono poi fuggiti a bordo dello scooter. Tuttavia il 35enne ha avuto molto sangue ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 16 febbraio 2021) Neldi ieri, 15 Febbraio, un uomo di 35 anni è stato rapinato in stradava il suo lavoro durante dellein zonanina. La rapina e la denuncia Rapinato in stradava il suo lavoro. E’ questa la storia di un 35enne, il qualeeffettuava delle, è stato avvicinato da due malviventi a bordo di uno scooter Honda sh. Seguito dai due rapinatori, questi ultimi puntandogliuna, hanno intimato la vittima di consegnargli tutto ciò che possedeva, in largo Andrea Berardi. La vittima, scossa e impaurita, non ci ha pensato due volte a consegnare 700 euro. I due sono poi fuggiti a bordo dello scooter. Tuttavia il 35enne ha avuto molto sangue ...

CorriereCitta : Choc a Roma, gli puntano contro una pistola e lo rapinano mentre svolge le consegne: corriere derubato in pieno pom… - DamatoRicardo : Relazione choc sul cimitero di Prima Porta: «Resti umani fuori dalle urne» - vuoiC0ndurreTu : RT @MaVadoAlMc: NOTIZIA CHOC Mahmood è partito ieri notte da Milano per arrivare a Roma con un mazzo di tulipani per Tommaso. Stamattina ha… - Roma_H_24 : Dario Argento: l'amore per le figlie e quelle rivelazioni choc sul suo passato - - Hopingforthebe3 : RT @MaVadoAlMc: NOTIZIA CHOC Mahmood è partito ieri notte da Milano per arrivare a Roma con un mazzo di tulipani per Tommaso. Stamattina ha… -