Champions League 2020 2021 | ottavi di finale | tabellone e accoppiamenti

(Di martedì 16 febbraio 2021) Riecco la. Col suo carico di emozioni, il torneo continentale per eccellenza è pronto ad entrare nel vivo con glidi. Tre le italiane pronte a scendere in campo per il primo turno della fasedel torneo: Juventus, Atalanta e Lazio, pronte a sfidare rispettivamente Porto, Real Madrid e Bayern Monaco. Un sorteggio da brividi e che offre confronti stellari. Si parte martedì 16 febbraio con le prime due sfide che vedranno in campo Barcellona-Psg in un remake della sfida da urlo di tre anni fa e Lipsia-Liverpool. L’andata di Porto-Juventus si giocherà mercoledì 17 febbraio mentre Lazio e Atalanta scenderanno in campo nel primo confronto rispettivamente martedì 23 e mercoledì 24 febbraio. ILDEGLIDI ...

Paulo Dybala e Aaron Ramsey si allenano con i compagni nella rifinitura in vista dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Assenti, invece, Arthur e Juan Manuel Cuadrado, certamente non convocati per la sfida di andata contro i portoghesi. Cristiano Ronaldo e compagni partiranno per il ...