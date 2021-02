Campania in lutto, il piccolo Francesco muore a 5 anni (Di martedì 16 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta Francesco, 5 anni, affetto da leucemia. Il piccolo, originario di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è deceduto nelle scorse ore. Tragedia in Campania, Francesco malato di leucemia muore a 5 anni In lutto un’intera comunità. La notizia dell’improvvisa dipartita si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto amici e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 febbraio 2021) Non ce l’ha fatta, 5, affetto da leucemia. Il, originario di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, è deceduto nelle scorse ore. Tragedia inmalato di leucemiaa 5Inun’intera comunità. La notizia dell’improvvisa dipartita si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto amici e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

opivarese : RT @FNInfermieri: Esprimiamo le nostre condoglianze per questa ulteriore perdita, per questo nuovo lutto...@OpiNapoli @Reg_Campania - pepemanifesto : Che peccato mi mancano Gasparri e Alfano. Li voglio così posso elaborare il lutto per la mancanza di Salvini e Bell… - paolodelbufalo1 : RT @FNInfermieri: Esprimiamo le nostre condoglianze per questa ulteriore perdita, per questo nuovo lutto...@OpiNapoli @Reg_Campania https:/… - FNInfermieri : Esprimiamo le nostre condoglianze per questa ulteriore perdita, per questo nuovo lutto...@OpiNapoli @Reg_Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Campania lutto A grande richiesta torna l'Arte dell'Incontro

Ciò le permette di iscriversi all'Albo dei Giornalisti della Regione Campania. Giornalista ... Il 2 giugno 2019 un grave lutto la colpisce profondamente: la perdita di sua madre. Per tale ragione matura ...

Le comunità di Salerno e Colliano a lutto per la morte di Amatino Massimo Grisi

Una domenica di lacrime e dolore per tutta la comunità salernitana. Ieri mattina se ne è andato Amatino Massimo Grisi, farmacista e vicepresidente vicario del Comitato regionale Figc Campania, di recente eletto per il secondo mandato e grande tifoso granata. Un uomo conosciuto e benvoluto per l'impegno speso al servizio del prossimo, anche nell'ultima emergenza Covid vissuta nella ...

Lutto in Campania, il grande cuore di Massimo si è spento: addio al farmacista di tutti Voce di Napoli Il cordoglio della Campania calcistica per la scomparsa del Vicepresidente Vicario Massimo Grisi

NAPOLI. Venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il vicepresidente vicario della FIGC Campania, Massimo Grisi, a livello regionale, ma ...

Ancora due vittime - Il virus non ferma la sua corsa

E’ stata una domenica difficile, sul fronte del maltempo, e ancor di più su quello sanitario. E’ stata una domenica di gite sulla neve per tante persone, che si sono dirette verso i monti innevati del ...

Ciò le permette di iscriversi all'Albo dei Giornalisti della Regione. Giornalista ... Il 2 giugno 2019 un gravela colpisce profondamente: la perdita di sua madre. Per tale ragione matura ...Una domenica di lacrime e dolore per tutta la comunità salernitana. Ieri mattina se ne è andato Amatino Massimo Grisi, farmacista e vicepresidente vicario del Comitato regionale Figc, di recente eletto per il secondo mandato e grande tifoso granata. Un uomo conosciuto e benvoluto per l'impegno speso al servizio del prossimo, anche nell'ultima emergenza Covid vissuta nella ...NAPOLI. Venuto a mancare all'affetto dei suoi cari il vicepresidente vicario della FIGC Campania, Massimo Grisi, a livello regionale, ma ...E’ stata una domenica difficile, sul fronte del maltempo, e ancor di più su quello sanitario. E’ stata una domenica di gite sulla neve per tante persone, che si sono dirette verso i monti innevati del ...