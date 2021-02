Brescia Calcio | i gol di Ayé e la nuova panchina danno slancio

eliasoregaroli : E come sempre esprimo piena solidarietà e vicinanza ai giornalisti Cristiano Tognoli e Ciro Corradini, 'colpevoli'… - TgrVeneto : #sport #Calcio In #serieB @ACChievoVerona sconfitti dal @BresciaOfficial, mancano l'occasione di assestarsi al seco… - framiriello : @dan_maze Per Sky ha iniziato a giocare a calcio nel 2011 dopo 10 anni di inattività dall’ultima esperienza a Brescia - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Si va al riposo, Brescia-Chievo 1-0 - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Risultato finale, Brescia-Chievo 1-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Calcio

Brescia Oggi

, 16 febbraio 2021 - Il derby in programma sabato al "Rigamonti", con una Cremonese affamata di punti, offrirà segnali molto importanti, ma, in ogni caso, ilha compiuto un passo in avanti significativo nel tentativo di uscire dal tunnel della crisi che lo stava spingendo verso il basso. La vittoria sul Chievo non ha risolto come per incanto ogni ...... diretta live, risultato in tempo reale Scritto da Sergio Poli - 15 Febbraio 2021Chievo Verona Diretta delle partite di, minuto per minuto Serie B- Chievo Verona 1 - 0: ...Brescia, 16 febbraio 2021 - Il derby in programma sabato al “Rigamonti”, con una Cremonese affamata di punti, offrirà segnali molto importanti, ma, in ogni caso, il Brescia ha compiuto un passo in ava ..."Sta nascendo il Brescia di Pep II: tiqui-taca e brividi", titola Bresciaoggi. Che aggiunge: "Il gol decisivo al Chievo.