A Ferrara il Covid colpisce duramente le imprese femminili

(Di martedì 16 febbraio 2021) FERRARA – La crisi si fa sentire anche sulle imprese femminili ferraresi, frenandone la tenuta che andava avanti da sei anni. A fine 2020, infatti, l’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio registra un calo dell’1,16% (contro lo 0,29% a livello nazionale), pari a 93 attività in meno rispetto al 2019. Una perdita, scrive l’ente camerale, “ancora contenuta, ma superiore di qualche decimale a quella delle imprese non femminili, trend in controtendenza rispetto al passato”. Nel dettaglio, nella provincia di Ferrara le imprese guidate da donne sono 7.926, il 23% del totale delle imprese (a fronte di un dato nazionale del 22% e del 20,8% dell’Emilia-Romagna). E sebbene il tessuto produttivo femminile resti comunque ‘più giovane’ di quello maschile, le aziende guidate da donne con meno di 35 anni riducono la loro incidenza di 778 unità (-29 rispetto al 2019), rappresentando, ora, il 10,9% del totale, mentre nel 2019 erano l’11,2%.

Hanno presentato una richiesta di rimborso spese per un viaggio mai effettuato e cancellato a causa del Covid. Ma ad oggi ancora nulla. La disavventura è accaduta a una coppia del capoluogo di regione ...Il Carnevale, festa delle feste, quella mascherata per eccellenza e che fa dell'assembramento il suo punto di forza, salta per pandemia. Il Covid ferma il rito del Martedì Grasso, traslocando maschere ...