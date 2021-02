Vaccini over 80, adesioni record in poche ore Regione: rallentamenti online, stiamo risolvendo (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Alle 15.15, dopo poco più di due ore dall’avvio del servizio sono 12.095 le adesioni raccolte sul portale messo a disposizione da Regione Lombardia per le vaccinazioni over 80» spiegano dal Pirellone. rallentamenti causati da un problema con gli sms: «Lo stiamo risolvendo» spiega la Regione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Alle 15.15, dopo poco più di due ore dall’avvio del servizio sono 12.095 leraccolte sul portale messo a disposizione daLombardia per le vaccinazioni80» spiegano dal Pirellone.causati da un problema con gli sms: «Lo» spiega la

SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - Corriere : Lombardia, partite le prenotazioni per gli over 80: oltre centomila persone in coda - Regione_Sicilia : #Coronavirus, al via la prenotazione dei #vaccini per gli “over 80” - - CarieriF : RT @Maxdero: Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al primo colp… - tranellio : RT @Maxdero: Ma non dovevano vaccinare 10 milioni di lombardi entro giugno? Il modello Bertolaso - Moratti - Fontana fa crash al primo colp… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini over Vaccini:inaugurato nuovo hub a Auditorium Roma,10 postazioni

"Iniziare la campagna vaccinale per uomini e donne over 80enni dà speranza - ha detto Zingaretti - L'Italia ha bisogno di due cose: fermare la pandemia e riaccendere i motori dell'economia. Entrambi ...

Vaccini: in Lombardia 5.225 adesioni online, 100mila in coda

Alle 14, dunque a un'ora dall'apertura delle adesioni alla vaccinazione anticovid per gli over 80, sono 5.225 le adesioni effettuate al portale realizzato da Regione Lombardia vaccinazionicovid.servizirl.it, dove erano in fila 101.100 utenti. Sono invece state 587 le adesioni fatte in ...

Vaccini, al via le adesioni per gli over 80 in Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna la Repubblica Vaccini: rallentamenti adesioni Lombardia per problema sms

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Si sono verificati dei rallentamenti nelle adesioni online alla campagna vaccinale per gli over 80 in Lombardia, e il motivo, spiegano dalla Regione, non è il portale che non ...

Lombardia: Prenotazione vaccino over 80, in tilt sito ore di coda e accesso negato

Ore inchiodati al pc, il 'contatore' delle persone in coda che scorre fino a esaurirsi. E' il proprio turno di prenotare il vaccino anti-Covid. Ma sul più b ...

"Iniziare la campagna vaccinale per uomini e donne80enni dà speranza - ha detto Zingaretti - L'Italia ha bisogno di due cose: fermare la pandemia e riaccendere i motori dell'economia. Entrambi ...Alle 14, dunque a un'ora dall'apertura delle adesioni alla vaccinazione anticovid per gli80, sono 5.225 le adesioni effettuate al portale realizzato da Regione Lombardia vaccinazionicovid.servizirl.it, dove erano in fila 101.100 utenti. Sono invece state 587 le adesioni fatte in ...(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Si sono verificati dei rallentamenti nelle adesioni online alla campagna vaccinale per gli over 80 in Lombardia, e il motivo, spiegano dalla Regione, non è il portale che non ...Ore inchiodati al pc, il 'contatore' delle persone in coda che scorre fino a esaurirsi. E' il proprio turno di prenotare il vaccino anti-Covid. Ma sul più b ...