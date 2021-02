UNA VITA, anticipazioni dal 21 al 26 febbraio 2021 (Di lunedì 15 febbraio 2021) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 21 a venerdì 26 febbraio 2021: Bellita fa pubblicare un articolo che smaschera l’imbroglio di Carchano e salva così la propria reputazione. Ursula perde la testa davanti ad Agustina vedendo una fotografia di Mateo e Telmo. Genoveva, dopo avere ricevuto varie minacce da parte di Santiago, decide di cambiare strategia per fargli rispettare i loro accordi. Genoveva seduce Santiago per rinsaldare il loro patto, ma tiene a ricordagli che è lei a condurre il gioco. Rosina e Liberto sono in ansia per la scomparsa di Susana che, una volta tornata, rivela che il motivo del suo allontanamento riguarda Armando, chiamato dal re Alfonso XIII a compiere una missione diplomatica in Francia. Genoveva e Felipe partecipano a un pranzo nel ristorante di Felicia, insieme a ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 15 febbraio 2021)e trame settimanali telenovela Unada domenica 21 a venerdì 26: Bellita fa pubblicare un articolo che smaschera l’imbroglio di Carchano e salva così la propria reputazione. Ursula perde la testa davanti ad Agustina vedendo una fotografia di Mateo e Telmo. Genoveva, dopo avere ricevuto varie minacce da parte di Santiago, decide di cambiare strategia per fargli rispettare i loro accordi. Genoveva seduce Santiago per rinsaldare il loro patto, ma tiene a ricordagli che è lei a condurre il gioco. Rosina e Liberto sono in ansia per la scomparsa di Susana che, una volta tornata, rivela che il motivo del suo allontanamento riguarda Armando, chiamato dal re Alfonso XIII a compiere una missione diplomatica in Francia. Genoveva e Felipe partecipano a un pranzo nel ristorante di Felicia, insieme a ...

Ultime Notizie dalla rete : UNA VITA Varianti, Crisanti vede nero. 'Ormai siamo nei guai, lockdown totale e subito'

Tutti vogliamo una vita normale, ma non si realizza se non si controlla la pandemia. Il rischio attuale è la diffusione della variante inglese, che se non si ferma subito aumenterà di molto la ...

Fognini si arrende a Nadal. Berrettini ko: Australian Open, infortunio amaro

Non mi era mai successo in vita mia, è un problema alla parte alta dell'addome. Ancora non so bene ... Ancora non abbiamo una tabella di marcia. L'obiettivo era quello di far sì che la situazione non ...

Una vita, le anticipazioni del 14 febbraio Mediaset Play Smart working, il Parlamento Ue vuole creare il diritto alla disconnessione

Approvata una risoluzione che introduce il diritto a disconnettersi una volta terminato l’orario di lavoro: «Non c’è stata una transizione, ma il cambiamento del lavoro è inevitabile. Dobbiamo essere ...

Covid: dalla melodia del pianoforte al silenzio del coma

Arezzo, 15 febbraio 2021 - Un giro del parco Pertini. Uno solo. Non di più. Poi si siede e lentamente riprende le forze. 32 anni, musicista che la crisi ha reso prima operaio e poi disoccupato. Un pia ...

