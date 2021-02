Una strepitosa Barbara D’Urso a Domenica In. E’ l’esilarante Vincenzo De Lucia – Video (Di lunedì 15 febbraio 2021) Vincenzo De Lucia imita Barbara D'Urso a Domenica In A Domenica In risuona I Love It di Icona Pop ed entra a sorpresa Barbara D’Urso. E’ l’imitatore Vincenzo De Lucia a vestire magistralmente i panni della conduttrice di Canale 5. Un’imitazione – proposta anche martedì sera nello show di Rai 2 Stasera Tutto è Possibile – che diverte e a tratti impressiona per la riuscita. sono stanca di fare 8 miliardi ti telespettatori ?????#DomenicaIn pic.twitter.com/Yw4yhXWOVh — ? ???? ???s??? (@sonosolo gi) February 14, 2021 “Grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case. Io sono con voi, io vi amo. Le casalinghe che stirano, io sono con voi. Grazie davvero, col cuore” recita la finta D’Urso. Abito ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021)DeimitaD'Urso aIn AIn risuona I Love It di Icona Pop ed entra a sorpresa. E’ l’imitatoreDea vestire magistralmente i panni della conduttrice di Canale 5. Un’imitazione – proposta anche martedì sera nello show di Rai 2 Stasera Tutto è Possibile – che diverte e a tratti impressiona per la riuscita. sono stanca di fare 8 miliardi ti telespettatori ?????#In pic.twitter.com/Yw4yhXWOVh — ? ???? ???s??? (@sonosolo gi) February 14, 2021 “Grazie per avermi fatto entrare nelle vostre case. Io sono con voi, io vi amo. Le casalinghe che stirano, io sono con voi. Grazie davvero, col cuore” recita la finta. Abito ...

Antomarmo1 : @lasonia316 Questa è una visione strepitosa???????? - angelofavignan : RT @davidemaggio: Una strepitosa Barbara D'urso a Domenica In. E' l'esilarante Vincenzo De Lucia che mi è venuto a trovare in diretta su In… - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: Una strepitosa Barbara D'urso a Domenica In. E' l'esilarante Vincenzo De Lucia che mi è venuto a trovare in diretta su In… - davidemaggio : Una strepitosa Barbara D'urso a Domenica In. E' l'esilarante Vincenzo De Lucia che mi è venuto a trovare in diretta… - PastoreFrance : Quando ci sarà le 'ripresa' Le percentuali saranno alte mentre il PIL sarà una quota minoritaria rispetto a quello… -