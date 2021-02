Ue, a rischio 86 milioni dal Psr in Puglia. Von der Leyen: valutiamo una deroga (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha garantito che verrà presa in considerazione la possibilità di concedere all’Italia una deroga delle regole sui tempi di spesa dei fondi Ue per lo Sviluppo rurale a causa delle eccezionali circostanze determinate dalla pandemia. Un rinvio che consentirebbe alla Regione Puglia di non non perdere i finanziamenti che non ha utilizzato in tempo. La rassicurazione da Bruxelles è arrivata in seguito ad una lettera dell’europarlamentare del M5S Mario Furore che ha messo in evidenza il rischio di perdere 86 milioni di euro dal Fondo agricolo europeo (Feasr), relativo al Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 in Puglia. “A gennaio – ha riferisce la presidente della Commissione nella sua risposta – le autorità ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – La presidente della Commissione europea Ursula von derha garantito che verrà presa in considerazione la possibilità di concedere all’Italia unadelle regole sui tempi di spesa dei fondi Ue per lo Sviluppo rurale a causa delle eccezionali circostanze determinate dalla pandemia. Un rinvio che consentirebbe alla Regionedi non non perdere i finanziamenti che non ha utilizzato in tempo. La rassicurazione da Bruxelles è arrivata in seguito ad una lettera dell’europarlamentare del M5S Mario Furore che ha messo in evidenza ildi perdere 86di euro dal Fondo agricolo europeo (Feasr), relativo al Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 in. “A gennaio – ha riferisce la presidente della Commissione nella sua risposta – le autorità ...

Giokilch : @petergomezblog Il Regno Unito oggi 15 milioni di vaccinati ha finito tutte categorie a rischio... prossima settima… - alinatede : RT @Tg3web: Sfiorano ormai quota 3 milioni le vaccinazioni in Italia. La campagna prosegue con un'accelerazione per le categorie a rischio… - Gio_Donatini : RT @Tg3web: Sfiorano ormai quota 3 milioni le vaccinazioni in Italia. La campagna prosegue con un'accelerazione per le categorie a rischio… - AleLoRusso : RT @AngeloDeianaTW: I dati dei principali Istituti di ricerca dicono che oltre il 50% di #partiteiva e imprese sotto i 19 dipendenti (il 99… - Paoblog : @disinformatico 'Volkswagen ha investito 800 milioni di dollari per costruire auto elettriche nello stabilimento US… -