Tampone per i camionisti diretti in Germania, coda di 40 km al Brennero (Di lunedì 15 febbraio 2021) A seguito dell'introduzione di nuove norme anti-covid per l'ingresso in Austria, sull'autostrada 'A22 del Brennero' in queste ore si è formata una lunga coda - circa 40 chilometri - di mezzi pesanti in direzione nord tra Bressanone/Varna e il confine di Stato del Brennero. Le situazioni più critiche si registrano alla barriera di Vipiteno e in prossimità della frontiera dove sono state allestite postazioni per effettuare tamponi. Per viaggi la cui destinazione si trova in Germania oppure deve essere raggiunta attraverso la Germania, all'ingresso in Tirolo serve esibire un certificato che attesti la negatività ad un Tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti. I punti di controllo sono, oltre al Brennero, anche passo Resia e il valico di Prato ...

