Stadia: sul servizio usciranno più di 100 giochi quest'anno, parola di Google (Di lunedì 15 febbraio 2021) Google ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni sul sito ufficiale di Stadia promettendo oltre 100 giochi nel 2021. Ecco tutti i dettagli e i nomi di quelli già noti Il futuro di Stadia sarà chiaramente molto diverso da quello che Google aveva inizialmente promesso che sarebbe stato. Di recente, il gigante ha fatto l'annuncio che avrebbero chiuso i loro sviluppatori first party con il banner Stadia Games and Entertainment. Allo stesso tempo, Google ha affermato che continuerà a investire nella tecnologia alla base di Stadia e su Stadia stessa come piattaforma, con le versioni di terze parti che saranno la spinta principale per il servizio in futuro. E sembra che ci siano molte uscite pianificate per il ...

