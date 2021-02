Scuole chiuse di ogni ordine e grado: firmata l’ordinanza poco fa (Di lunedì 15 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha lanciato l’idea di un lockdown nazionale di qualche settimana. Idea che ha scatenato polemiche a non finire. Eppure, c’è molta preoccupazione dall’ISS, il Cts e lo stesso Ministero della Salute e le Scuole che stanno dovendo chiudere a causa varianti covid-19 stanno aumentando. “Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguata“. E’ quanto sottolinea l’Istituto superiore di sanità nello studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia relativo alla ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 febbraio 2021) La variante inglese comincia davvero a preoccupare il Paese. Le parole di Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, ha lanciato l’idea di un lockdown nazionale di qualche settimana. Idea che ha scatenato polemiche a non finire. Eppure, c’è molta preoccupazione dall’ISS, il Cts e lo stesso Ministero della Salute e leche stanno dovendo chiudere a causa varianti covid-19 stanno aumentando. “Nel contesto italiano, in cui la vaccinazione delle categorie di popolazione più fragile sta procedendo rapidamente ma non ha ancora raggiunto coperture sufficienti, la diffusione di varianti a maggiore trasmissibilità può avere un impatto rilevante se non vengono adottate misure di mitigazione adeguata“. E’ quanto sottolinea l’Istituto superiore di sanità nello studio di prevalenza della variante VOC 202012/01 (Regno Unito) in Italia relativo alla ...

fanpage : Allarme variante Covid: a Pescara tutte le scuole chiuse fino al 28 febbraio - RaiNews : Il grande freddo continua. Isolate le Eolie, fiocchi di neve su Lipari. Scuole chiuse in molti comuni del centro-su… - Tg3web : Cresce in tutta Italia l'allarme per la diffusione delle varianti del covid. A Bollate, nel Milanese, è emersa la p… - AlessandroFor20 : RT @lubenasich: I privilegi degli statali: No CIG, si sta a casa con stipendio pieno come x bidelli nelle scuole chiuse durante 1° lockdown… - rossellapoli1 : @iannetts70 @stefania_mileto Capito. Mia amica è di Stoccarda ma vive in Italia da tanto. Mi ha solo detto che tutt… -