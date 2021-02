Roma, Italia. Fai del bene e sarai multato (Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro che impulso alla imprenditoria giovanile o ancora di più roboante sostegno alla editoria. Quello che è successo alla piccola casa editrice di libri per bambini Momo di Roma è emblematico dello scarso interesse per questo settore a tutto vantaggio dei grandi editori. Otto fogli formato A4 affissi sui muri da mano ignota ma che annunciavano una iniziativa ludica e culturale per i bambini di un quartiere Romano, hanno provocato a Momo Editrice, otto multe da parte del Comune. Notificate da solerti vigili urbani del Campidoglio, per migliaia di euro, rischiano di far chiudere una bella realtà utile per la coesione sociale. L’Eurispes esprime la sua solidarietà a questa piccola casa editrice che dovrebbe essere l’emblema dell’Italia “che fa”, senza mai dimenticare chi rimane indietro, e invece si trova ancora al centro di un caso ... Leggi su leurispes (Di lunedì 15 febbraio 2021) Altro che impulso alla imprenditoria giovanile o ancora di più roboante sostegno alla editoria. Quello che è successo alla piccola casa editrice di libri per bambini Momo diè emblematico dello scarso interesse per questo settore a tutto vantaggio dei grandi editori. Otto fogli formato A4 affissi sui muri da mano ignota ma che annunciavano una iniziativa ludica e culturale per i bambini di un quartiereno, hanno provocato a Momo Editrice, otto multe da parte del Comune. Notificate da solerti vigili urbani del Campidoglio, per migliaia di euro, rischiano di far chiudere una bella realtà utile per la coesione sociale. L’Eurispes esprime la sua solidarietà a questa piccola casa editrice che dovrebbe essere l’emblema dell’“che fa”, senza mai dimenticare chi rimane indietro, e invece si trova ancora al centro di un caso ...

FIGCfemminile : ?????? COPPA ITALIA @TIM_VISION ???? Roma e Inter raggiungono Juventus e Milan in semifinale. Sarà ancora DERBY ?? La… - ASRomaFemminile : ?? La gallery del successo di ieri ?? - berlusconi : Sono tornato a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia alle consultazioni del presidente incaricato, profes… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, incendio in appartamento: morto 49enne. Una donna in ospedale - GiuseppeAllett1 : #visita il mio #blog sul #sito #web #giuseppealletto #italianartist -