Piquadro | aggiornamento settimanale sul piano di buy back

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha acquistato, nel periodo compreso tra l’8 febbraio e il 12 febbraio 2021, n. 23.597 azioni proprie per un controvalore complessivo di 34.444,65 euro, al prezzo medio unitario di 1,4597 euro, per un controvalore di 34.444,65 euro. A seguito degli acquisti comunicati oggi e considerando le azioni proprie già in portafoglio,detiene, alla data del 12 febbraio 2021, n. 365.589 azioni proprie pari al 0,7312% del capitale sociale. Sul listino milanese l’eccellenza della pelletteria made in Italy chiude oggi con un brillante rialzo, lievitando in modo prepotente e archiviando la sessione con un guadagno del 2,82%. (Foto: © Lorenzo Daloiso / Shutterstock)