Nautica, Ferretti Group entra in una nuova società per il salvataggio di Perini Navi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ferretti Group e Sanlorenzo annunciano la creazione di una NewCo in Joint Venture paritetica per rilevare Perini Navi, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio. Attraverso la ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 15 febbraio 2021)e Sanlorenzo annunciano la creazione di una NewCo in Joint Venture paritetica per rilevare, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio. Attraverso la ...

zazoomblog : Nautica Ferretti Group entra in una nuova società per il salvataggio di Perini Navi - #Nautica #Ferretti #Group… - ItaliaOggi : Nautica, Ferretti e Sanlorenzo uniscono le forze per salvare Perini Navi - Cobornews : #SuperYacht: #Sanlorenzo e #FerrettiGroup Costituiscono NewCo per Rilevare la Fallita #PeriniNavi. Polo Mondiale pe… - ilnautilus : SEI NUOVI PREMI IN ASIA PER FERRETTI GROUP Il Gruppo apre il 2021 con una serie di riconoscimenti in Cina per Ferr… -