Mef, mandato a banche per emissione BTP 10 anni e Btp 30 anni indicizzato (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank A.G, Goldman Sachs Bank Europe SE, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Nomura Financial Products Europe GmbH il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10 anni con scadenza 1° agosto 2031 e di un nuovo benchmark BTP€i a 30 anni – titolo indicizzato all’inflazione dell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco – con scadenza 15 maggio 2051. La transazione – si legge nella nota del Mef – sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il tesoro precisa che l’annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste previste per martedì 23 e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank A.G, Goldman Sachs Bank Europe SE, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Nomura Financial Products Europe GmbH il mandato per un’dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10con scadenza 1° agosto 2031 e di un nuovo benchmark BTP€i a 30– titoloall’inflazione dell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco – con scadenza 15 maggio 2051. La transazione – si legge nella nota del Mef – sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il tesoro precisa che l’annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste previste per martedì 23 e ...

