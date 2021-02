Lo sci si ferma anche con il nuovo governo. E ora con chi se la prende Salvini? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quello a cui nessuno ormai credeva più, alla fine è accaduto: il ministro della Salute Roberto Speranza ieri sera ha firmato il provvedimento con cui proroga lo stop a tutto lo sci amatoriale e non agonistico fino al prossimo 5 marzo, in quella che si può considerare il primo atto importante del nuovo governo Draghi. Decisivo il parere del Comitato tecnico scientifico e le preoccupazioni per la variante inglese che – dati alla mano – è responsabile del 18% dei contagi nell’ultimo periodo. In pratica: un contagiato italiano su cinque è positivo al ceppo d’Oltremanica. E poi ci sono altri dati di realtà: l’emergenza è ancora tutt’altro che superata, anche se qualcuno nel frattempo si era illuso. I numeri in possesso dei tecnici non sono affatto rassicuranti, confermati dal grido d’allarme che arrivano da medici e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Quello a cui nessuno ormai credeva più, alla fine è accaduto: il ministro della Salute Roberto Speranza ieri sera ha firmato il provvedimento con cui proroga lo stop a tutto lo sci amatoriale e non agonistico fino al prossimo 5 marzo, in quella che si può considerare il primo atto importante delDraghi. Decisivo il parere del Comitato tecnico scientifico e le preoccupazioni per la variante inglese che – dati alla mano – è responsabile del 18% dei contagi nell’ultimo periodo. In pratica: un contagiato italiano su cinque è positivo al ceppo d’Oltremanica. E poi ci sono altri dati di realtà: l’emergenza è ancora tutt’altro che superata,se qualcuno nel frattempo si era illuso. I numeri in possesso dei tecnici non sono affatto rassicuranti, conti dal grido d’allarme che arrivano da medici e ...

Corriere : Pericolo contagi, Speranza ferma gli impianti da sci fino al 5 marzo - Corriere : Speranza ferma gli impianti da sci fino al 5 marzo - LegaSalvini : SPERANZA FERMA ANCORA LO SCI. E SCOPPIA LA RABBIA DELLA LEGA - SP_Derevko : RT @fcolarieti: Abbiamo un problema con i titolisti in Italia, mestiere difficile: “Speranza ferma gli impianti”. Gli #impiantisciistici li… - liviosgarbi : Un #15febbraio nero. Speranza ferma gli impianti da sci, non c'è un piano per la vaccinazione di massa e si parla d… -