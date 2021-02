L'infermiere Antonio Barracano: con il pianoforte rallegro gli anziani in attesa del vaccino (Di lunedì 15 febbraio 2021) «La presenza di un pianoforte nella sala di attesa per le vaccinazioni e la mia passione smisurata per la musica hanno generato un sorprendente apprezzamento da parte di tutti». Così all’ANSA Antonio... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 febbraio 2021) «La presenza di unnella sala diper le vaccinazioni e la mia passione smisurata per la musica hanno generato un sorprendente apprezzamento da parte di tutti». Così all’ANSA...

TgrRai : La musica come antidoto. Antonio, infermiere del centro vaccinale di Bacoli (Napoli), rallegra gli anziani che si s… - telecitynews24 : ??NURSING UP: 'LE DONNE DELLA SANITÀ ITALIANA TRA LE PEGGIO PAGATE IN EUROPA'?? Il commento di presidente nazionale… - dosumma : RT @Nurse24it: 'È importante per me ma soprattutto lo è per i miei ammalati, fare ciò che reputo giusto come persona umana e come #infermie… - Marirosi1280 : RT @Nurse24it: 'È importante per me ma soprattutto lo è per i miei ammalati, fare ciò che reputo giusto come persona umana e come #infermie… - Nurse24it : 'È importante per me ma soprattutto lo è per i miei ammalati, fare ciò che reputo giusto come persona umana e come… -