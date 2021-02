Le relazioni difettose – Non mi accontento. Voglio il grande amore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Voglio il grande amore. Non mi accontento. La lettrice rivendica il suo diritto a cercare un amore “come si deve”. Cara Ester. credo di essere la persona n. 100 a scriverti queste cose. Una marea di messaggi e poi ci vediamo ma non si va avanti. Io non riesco a smettere di credere all’amore, ma va sempre tutto male. Mi metto a rincorrere questi disinteressati o fidanzati. Non mi piace quando dici che mi devo rassegnare al piccolo amore quieto. Io ho cercato in tutti i modi ma non ce la faccio. Che amore è se devo riflettere e farmi la domanda se un uomo è adatto a me? Mi accorgo che divento sempre più una persona triste. S. Leggi anche › L’amore non è ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 febbraio 2021)il. Non mi. La lettrice rivendica il suo diritto a cercare un“come si deve”. Cara Ester. credo di essere la persona n. 100 a scriverti queste cose. Una marea di messaggi e poi ci vediamo ma non si va avanti. Io non riesco a smettere di credere all’, ma va sempre tutto male. Mi metto a rincorrere questi disinteressati o fidanzati. Non mi piace quando dici che mi devo rassegnare al piccoloquieto. Io ho cercato in tutti i modi ma non ce la faccio. Cheè se devo riflettere e farmi la domanda se un uomo è adatto a me? Mi accorgo che divento sempre più una persona triste. S. Leggi anche › L’non è ...

zazoomblog : Le relazioni difettose – Non mi accontento. Voglio il grande amore - #relazioni #difettose #accontento. - ugomb : L'amore in chat è vero amore? - francyp75 : RT @esterviola: Amore in chat, la versione perfino più cretina degli amori a distanza anni ‘90, quando almeno l’sms costava ?@IOdonna? htt… - daydream_sara : @Raicomspa @RaiPlay @SpecialeTg1 Quanta complicità, altro che le relazioni difettose, @esterviola come si fa a repl… - IOdonna : Le relazioni difettose – L’amore in chat è vero amore? -