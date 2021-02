Infortunio Arthur, rischia l’operazione? Si allungano i tempi di recupero (Di lunedì 15 febbraio 2021) Infortunio Arthur – Oltre il danno, la beffa. Attesa dal delicato confronto in Champions League contro il Porto valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions ma reduce dal brutto stop di Napoli, la Juventus di Andrea Pirlo deve fare i conti con gli innumerevoli infortuni. Ko che sin dall’inizio della stagione hanno letteralmente falcidiato la compagine bianconera. L’ultima pessima notizia arriva a centrocampo, da un altro giocatore fondamentale per Pirlo: Arthur. Infortunio Arthur, le condizioni dell’ex Barça Oltre a Cuadrado, nei giorni scorsi si è fermato anche Arthur, a causa di una calcificazione di natura post traumatica nella membrana interossea. Il brasiliano sarà sottoposto nel corso dei prossimi giorni ad ulteriori analisi strumentali che verosimilmente forniranno ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 15 febbraio 2021)– Oltre il danno, la beffa. Attesa dal delicato confronto in Champions League contro il Porto valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions ma reduce dal brutto stop di Napoli, la Juventus di Andrea Pirlo deve fare i conti con gli innumerevoli infortuni. Ko che sin dall’inizio della stagione hanno letteralmente falcidiato la compagine bianconera. L’ultima pessima notizia arriva a centrocampo, da un altro giocatore fondamentale per Pirlo:, le condizioni dell’ex Barça Oltre a Cuadrado, nei giorni scorsi si è fermato anche, a causa di una calcificazione di natura post traumatica nella membrana interossea. Il brasiliano sarà sottoposto nel corso dei prossimi giorni ad ulteriori analisi strumentali che verosimilmente forniranno ...

forumJuventus : Juve, infortunio per Arthur: calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea della gam… - leonzan75 : Quindi il povero Gattuso perde anche Lozano. La Juve Cuadrado e Arthur... Indovinate chi non ha mai mezzo infortunio da mesi... - Maccubre : @MarzianoAnsioso Vi faccio notare che la Juve ha dovuto fare a meno di cuadrado, sandro, cr7, betancur, mckenny, de… - calciomercatoit : ?? #Juventus - Brutte notizie per #Pirlo: #Arthur rischia l'operazione - Romanito_21 : RT @MileTrecarichi: #Bentancur #Arthur #Mckennie Interditore-palleggiatore-incursore Il calcio è semplice cit. La #Juventus paga a caro pre… -