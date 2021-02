God of War | Star Wars Jedi Fallen Order e l' importanza delle boss fight | ' l' ILLUSIONE della sfida è tutto'

(Di lunedì 15 febbraio 2021) God of War è stato preso in esame dal lead combat designer di, Jason de Heras, per spiegare cosa rende grande un combattimento contro un. In sostanza, de Heras afferma che lo scopo di un combattimento con unspesso "dipende dal gioco" e che la maggior partevolte "iservono come test di abilità, forniscono un senso di maestria, un set o unaveramente difficile. Ma, segretamente, alcuni sono solo l'". Il lead combat designer continua sottolineando come l'attacco fatto del nemico a inizio partita nel gioco di Kratos possa essere facilmente bloccato, una mossa che funge anche da incoraggiamento ...

... passando per Super Mario Bros , Monkey Island , Final Fantasy , Doom , Half - Life , Baldur's Gate per arrivare ai più recenti The Witcher III , Zelda: Breath of the Wild ,of, Red Dead ...I nostri colleghi di Digital Foundry si sono divertiti a giocare alla versione PlayStation 5 diof, analizzando ovviamente il titolo di Sony Santa Monica Studio nei minimi particolari e come sempre, condividendo la video - analisi effettuale (che potete vedere su YouTube o in calce alla ...God of War, il titolo del 2018 per PlayStation 4, ha finalmente ricevuto una patch che lo migliora su PlayStation 5 e, similmente a quanto successo con Days Gone e Ghost of Tsushima, che gli permette ...Il combat designer di Star Wars Jedi Fallen Order ha usato il primo incontro di God of War per spiegare cosa rende speciale una boss fight.