GF Vip, Dayane contro Rosalinda:”La storia con Zenga è solo una strategia” – VIDEO (Di lunedì 15 febbraio 2021) A pochi giorni dalla finale del GF Vip anche le amicizie più salde sembrano in bilico. Dayane Mello accusa Rosalinda di fingere dei sentimenti per Andrea Zenga. Ecco cosa ha confidato a Tommaso Zorzi. Nuovi colpi di scena al GF Vip. A pochissimi giorni dalla finale molti dei concorrenti starebbero provando il tutto per tutto per aggiudicarsi la vincita L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 febbraio 2021) A pochi giorni dalla finale del GF Vip anche le amicizie più salde sembrano in bilico.Mello accusadi fingere dei sentimenti per Andrea. Ecco cosa ha confidato a Tommaso Zorzi. Nuovi colpi di scena al GF Vip. A pochissimi giorni dalla finale molti dei concorrenti starebbero provando il tutto per tutto per aggiudicarsi la vincita L'articolo proviene da Leggilo.org.

fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - mummyunicorn : @vip_erella Sono solo priorità. È ovvio che Tommaso e Stefania meritano prima di Giulia, anche se ora Giulia con Da… - EleonoraDAmore : 'Chi contesta questa scelta di #DAYANE è perché ci mette del proprio, vuole imporre il pensiero e sentirsi nel gius… - elfinocurioso : Parlano ora di temp-mail con Tommaso e quando c'era Dayane nessuno che ne parlava mai? #tzvip #sovip #gfvip… - itshoranswagx : Ma quelli del tz vip pensano davvero che se anche Dayane un giorno decidesse di non stare più con i nostri noi vote… -