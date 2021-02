‘Game of games’ con Simona Ventura: posticipata la messa in onda (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sei puntate con Simona Ventura alla conduzione e tanti ospiti per il format di Raidue che posticipa la messa in onda ad aprile La vedremo presto su Raidue a condurre il programma ‘Game of games’. Lei è un concentrato di gioia e di energia pura. Stiamo parlando di Simona Ventura che tornerà con un programma tutto suo non più lunedì 15 marzo bensì mercoledì 7 aprile 2021. Nonostante le sei puntate siano state già registrate, la partenza del format slitterà all’inizio del mese successivo, come svela TvBog. Intanto sul suo account non c’è nessuna anticipazioni recente sulle novità lavorative, ma tutto l’amore per il suo uomo. Diverse foto che la ritraggono con Giovanni Terzi, suo futuro sposo. Infatti i due innamoratissimi hanno intenzione di sposarsi, ma ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sei puntate conalla conduzione e tanti ospiti per il format di Raidue che posticipa lainad aprile La vedremo presto su Raidue a condurre il programmaof. Lei è un concentrato di gioia e di energia pura. Stiamo parlando diche tornerà con un programma tutto suo non più lunedì 15 marzo bensì mercoledì 7 aprile 2021. Nonostante le sei puntate siano state già registrate, la partenza del format slitterà all’inizio del mese successivo, come svela TvBog. Intanto sul suo account non c’è nessuna anticipazioni recente sulle novità lavorative, ma tutto l’amore per il suo uomo. Diverse foto che la ritraggono con Giovanni Terzi, suo futuro sposo. Infatti i due innamoratissimi hanno intenzione di sposarsi, ma ...

