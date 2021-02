Cyberpunk 2077 è stato giocato da Elon Musk tra tanto divertimento e strane sensazioni

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il geniale e chiacchieratissimo plurimiliardarioha, restando impressionato dalla sua possibile visione del futuro. "Stavo giocando ae ho pensato che... uhh, mi sono un po' sentito a casa" ha dichiarato ai microfoni di Joe Rogan Experience. Il riferimento è, naturalmente, alle futuristiche ricerche che sta portando avanti relativamente alla cibernetica e agli impianti neurali. Questi esperimenti, volti a migliorare in futuro la vita di soggetti, ad esempio, con problemi di paralisi, sta portando in territori sconosciuti, ad esempio con chip neurali instaurati all'interno di crani di scimmia che permettono loro di imparare a giocare ai videogiochi. Leggi altro...

