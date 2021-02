Condò sul Milan | “Proverà ad usare il derby per il controsorpasso” | News

PianetaMilan : @PaoloCond sul @acmilan : 'Proverà ad usare il #derby per il controsorpasso' | News - duppli : @GiovaAlbanese Beh, però ha ricamato sulle polemiche e, sinceramente, è stata una scusa debole. Niente analisi sul… - MondoNapoli : Sky - Condò zittisce Pirlo sul rigore dato al Napoli - - Orazio94089872 : @TUTTOJUVE_COM Perchè non completa la risposta a Pirlo? Cosa avrebbe dovuto fare un arbitro sul fallo di Di Lorenzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Condò sul

autoblog.it

Fantascienza e fuga dalla realtà sono alcune delle parole chiave sull'annata che ci aspettapiccolo schermo, ma non solo. Alcune delle serie più interessanti in arrivo su Sky nel 2021 ci .... ...E per concludere la giornata di campionato, lunedì, '23' con Marco Cattaneo, Daniele Adani e Paolo. Per ogni giornata di campionato, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche...