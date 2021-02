“Chiamami per nome” è il duetto di Francesca Michielin e Fedez al festival di Sanremo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano. «Al primo Sanremo avevo 20 anni e l’ho vissuto come un campeggio: quest’anno è un’esperienza nuova». È la riflessione di Francesca Michielin che, dopo “Nessun grado di separazione” presentata nel 2016, torna quest’anno al festival di Sanremo con “Chiamami per nome” in coppia con Fedez. «Sono agitata per i preparativi ma felice di tornare a Sanremo con Federico – ha sottolineato la Michielin – Ci siamo ritrovati virtualmente lo scorso anno e, dopo l’emozione, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme». Francesca Michielin e Fedez parteciperanno alla 71° edizione del festival di Sanremo in gara nella categoria ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 febbraio 2021) Milano. «Al primoavevo 20 anni e l’ho vissuto come un campeggio: quest’anno è un’esperienza nuova». È la riflessione diche, dopo “Nessun grado di separazione” presentata nel 2016, torna quest’anno aldicon “per” in coppia con. «Sono agitata per i preparativi ma felice di tornare acon Federico – ha sottolineato la– Ci siamo ritrovati virtualmente lo scorso anno e, dopo l’emozione, abbiamo deciso di tornare a lavorare assieme».parteciperanno alla 71° edizione deldiin gara nella categoria ...

